RTL Crime 13:20 bis 14:05 Krimiserie Breakout Kings Gnadenlose Selbsthilfe USA 2012 16:9 Dolby Digital 2. Staffel, Folge 5: Ronny Markham flieht aus dem Gefängnis, um ein Video, auf dem er einen Mord gesteht, in die Hände zu bekommen. Mit diesem Video wird er von seinen alten Freunden aus Kindertagen erpresst und will sich nun an jedem einzelnen rächen. Ray und seine Kollegen sind zwar davon überzeugt, dass Ronny die Morde begangenen hat, doch zuvor müssen sie ihm erst einmal seine Flucht aus dem Gefängnis nachweisen. Das ist allerdings gar nicht so einfach, da ihn nach seinem Ausbruch niemand gesehen hat und er wie vom Erdboden verschluckt ist... Schauspieler: Domenick Lombardozzi (Ray Zancanelli) Brooke Nevin (Julianne Simms) Malcolm Goodwin (Shea Daniels) Serinda Swan (Erica Reed) Jimmi Simpson (Lloyd Lowery) Omari Hardwick (Ronnie Markham) Ian Bohen (Pete Gillies) Originaltitel: Breakout Kings Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Nick Santora, Jameal Turner Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16