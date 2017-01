Sky 1 02:40 bis 03:25 Comedyserie Desperate Housewives Die Zeit vergeht USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Fünf Jahre sind vergangen: Susan versucht, ihre Beziehung zu einem neuen Mann zu verheimlichen, Gaby zweifelt an ihren Qualitäten als Mutter, Bree veröffentlicht mit der Hilfe ihrer Geschäftspartnerin Katherine ein Kochbuch und Lynette erwischt die Zwillinge bei illegalen Aktivitäten. Und Edie kommt zurück in die Wisteria Lane - mit einem neuen Ehemann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Nicolette Sheridan (Edie Britt) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Marc Cherry Kamera: Eric Van Haren Noman Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12

