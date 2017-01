Sky 1 23:30 bis 00:20 Serien Wentworth Willkommen zurück, Frankie AUS 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Franky (Nicole de Silva) in der Isolationshaft sitzt, übernimmt Jacs (Kris McQuade) das Ruder. Sie schikaniert Frankys Freundinnen und heckt einen fiesen Plan aus. Bea (Danielle Cormack) versucht verzweifelt, sie zu stoppen - mit fatalen Folgen. - Düster-beklemmendes Knastdrama um eine junge Frau, die sich im brutalen Alltag des Strafvollzugs behaupten muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Cormack (Bea Smith) Kate Atkinson (Vera Bennett) Celia Ireland (Liz Birdsworth) Shareena Clanton (Doreen Anderson) Robbie Magasiva (Will Jackson) Nicole Da Silva (Franky Doyle) Kris McQuade (Jacs Holt) Originaltitel: Wentworth Regie: Jet Wilkinson Drehbuch: Lara Radulovich, David Hannam, Reg Watson, Pete McTighe Kamera: Craig Barden Musik: Richard Pleasance Altersempfehlung: ab 16