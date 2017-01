Holmes' ehemaliger Dealer Rhys hat ein Problem: Seine Tochter Emily wurde entführt, vermutlich von einem kolumbianischen Drogenkartell, das er um einen hohen Geldbetrag erleichtert hat. Holmes' Recherchen führen zunächst zu dem DEA-Agenten Diaz, der undercover in dem Kartell aktiv ist. Auch Emilys Stiefvater könnte etwas mit der Entführung zu tun haben. Als Holmes das Lösegeld aufbringt und die junge Frau freikaufen will, spitzt sich der Fall dramatisch zu. In Google-Kalender eintragen