Sky 1 19:20 bis 20:15 Abenteuerserie Hooten & the Lady Der sabäische Löffel GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alex (Ophelia Lovibond) wird mitten aus ihren Hochzeitsvorbereitungen gerissen: Ihre beste Freundin und Kollegin Ella (Jessica Hynes) wurde in Äthiopien entführt. Alex soll sie mit einem sabäischen Löffel auslösen und bittet Hooten (Michael Landes) darum, sie zu begleiten. Die Entführer erhoffen sich die Goldschätze der Königin von Saba. Doch die sagenhaften Kostbarkeiten entpuppen sich als etwas ganz anderes - auch sehr zur Enttäuschung Hootens. - Mit Action & Fun um die Welt: mitreißende Abenteuerserie im Stil von 80er-Jahre-Hits wie "Indiana Jones". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Landes (Hooten) Ophelia Lovibond (Lady Alexandra Lindo-Parker) Jessica Stevenson (Ella Bond) Shaun Parkes (Clive Stephenson) Jonathan Bailey (Edward) Originaltitel: Hooten & the Lady Regie: Andy Hay Drehbuch: Tony Jordan, James Payne, Jeff Povey, Sarah Phelps, Richard Zajdlic, Karla Crome Altersempfehlung: ab 12