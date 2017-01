Sky 1 16:10 bis 16:55 Comedyserie Desperate Housewives Stadt in Flammen USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Susans Tochter Julie kommt mit ihrem neuen Freund Lloyd zu Besuch nach Fairview. Gabrielle erfährt, dass Virginia sie gemeinsam mit Carlos als Erben eingesetzt hat. Ein Reporter nimmt unterdessen Bree unter die Lupe. Porter möchte zusammen mit seiner schwangeren Freundin Fairview verlassen. Schließlich treffen sich alle im Club, um die jährliche Veranstaltung "Battle of the Bands" anzusehen. Aber dann bricht ein Feuer aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Doug Savant (Tom Scavo) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Marc Cherry, Bob Daily Kamera: Lowell Peterson Altersempfehlung: ab 12