Sky 1 10:05 bis 10:30 Comedyserie Parks and Recreation Gib alles oder gib auf! USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Chris und Ben sind immer noch im Grünflächenamt und wollen ihre Sparmaßnahmen unbedingt durchzusetzen. Leslie (Amy Poehler) sind in Bezug auf ihre geliebten Parks nun die Hände gebunden. Daher stiftet sie Freundin Ann an, mit Chris auszugehen und diesen zu überreden, das Budget aufzustocken. Als April nach ihrem plötzlichen Verschwinden wieder auftaucht, fällt Andy aus allen Wolken: April hat einen neuen Freund! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Dean Holland Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Alan Yang Kamera: Matt Sohn

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 14:04

Seit 204 Min. Universum

Dokumentation

3sat 09:45 bis 10:30

Seit 39 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:50

Seit 29 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 09:55 bis 10:35

Seit 29 Min.