Sky Cinema Family HD 22:25 bis 00:00 Kinderfilm Wickie auf großer Fahrt D 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Halvar und die Wikinger erfahren von einem sagenhaften Schatz, der seinem Besitzer große Macht verleiht: der Hammer des Thor! Natürlich will die raubeinige Bande die magische Waffe finden. Doch auch der Schreckliche Sven hat es auf das wertvolle Stück abgesehen. Er kidnappt Halvar, so dass der unerfahrene Wickie den entführten Häuptling ersetzen muss. Unterstützung erhält er von der geheimnisvollen Svenja, die sich der Mission anschließt und ebenso clever und pfiffig ist wie er. Schauspieler: Jonas Hämmerle (Wickie) Waldemar Kobus (Halvar) Günther Kaufmann (Der schreckliche Sven) Mercedes Jadea Diaz (Ylvi) Olaf Krätke (Urobe) Valeria Eisenbart (Svenja) Nic Romm (Tjure) Originaltitel: Wickie auf großer Fahrt Regie: Christian Ditter Drehbuch: Christian Ditter Kamera: Christian Rein Musik: Nik Reich, Jaro Messerschmidt, Ralf Wengenmayr