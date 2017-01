Als Lena (Alice Englert) das erste Mal an seiner Schule auftaucht, kann es Ethan (Alden Ehrenreich) kaum glauben: Das hübsche Mädchen ist tatsächlich die Frau aus seinen Träumen. Hals über Kopf verlieben sich die beiden Teenager. Doch die Nichte des geheimnisvollen Gutsbesitzers Ravenwood (Jeremy Irons) umgibt ein dunkles Geheimnis: Lena ist eine Hexe und an ihrem 16. Geburtstag soll sich entscheiden, ob es sie zur guten oder zur bösen Seite der Magie zieht. - Coole Story, große Gefühle und starke Jungstars: freche Fantasyromanze vom "P.S. Ich liebe dich"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen