Sky Cinema Family HD 09:55 bis 11:35 Trickfilm Manolo und das Buch des Lebens USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Manolo und Joaquin sind seit jeher beste Freunde - und beide in Maria verliebt. Während der heldenhafte Joaquin ihren Heimatort vor Banditen beschützt, widmet sich der träumerische Manolo lieber der Gitarre. Am Tag der Toten schließen die Geister La Muerte und Xibalbá eine Wette ab, wer von beiden Marias Herz erobern wird. Durch eine List Xibalbás verschlägt es Manolo in die Unterwelt, aus der er nur entkommen kann, wenn er sich seinen Ängsten stellt. - Prachtvolles Animationsabenteuer voll mexikanischer Magie, produziert von Guillermo del Toro ("Pacific Rim"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Daniel Fehlow (Joaquin) Pegah Ferydoni (Maria) Katrin Fröhlich (Mary Beth) Ron Williams (Kerzenmacher) Oliver Stritzel (Xibalba) Carolina Vera Squella (La Muerte) Originaltitel: The Book of Life Regie: Jorge R. Gutierrez Drehbuch: Jorge R. Gutierrez, Doug Langdale Musik: Gustavo Santaolalla Altersempfehlung: ab 6

