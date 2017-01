Sky Emotion 13:25 bis 15:15 Fantasyfilm Upside Down CDN, F 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Seit Adam (Jim Sturgess) die süße Eden (Kirsten Dunst) getroffen hat, kann er sie einfach nicht mehr vergessen. Doch die junge Frau lebt auf einer Zwillingswelt, die kopfüber über Adams Planet schwebt. Nicht nur die Schwerkraft, auch die rigiden Gesetze verhindern, dass sie zusammenkommen. Um seiner Traumfrau nahe zu sein, heuert Adam im Transworld-Büroturm an, wo sich ihre beiden Welten berühren. Doch Eden hat mittlerweile bei einem Unfall ihr Gedächtnis verloren. - Kirsten Dunst und Jim Sturgess stürzen sich in der originellen Sci-Fi-Romanze Hals über Kopf in eine unmögliche Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Sturgess (Adam) Kirsten Dunst (Eden) Timothy Spall (Bob Boruchowitz) Blu Mankuma (Albert) Nicholas Rose (Pablo) James Kidnie (Lagavullan) Vlasta Vrana (Mr. Hunt) Originaltitel: Upside Down Regie: Juan Solanas Drehbuch: Juan Solanas, Santiago Amigorena, Pierre Magny Kamera: Pierre Gill Musik: Benoît Charest Altersempfehlung: ab 6