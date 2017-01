Sky Emotion 11:30 bis 13:25 Musikfilm Step Up: All In USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ohne Freundin, ohne Crew: Seans (Ryan Guzman) Tänzerkarriere in L.A. scheint gescheitert. Mit Freund Moose (Adam G. Sevani) will er's trotzdem nochmal wissen: Mit der neuen Tanztruppe LMNTRIX wollen sie zum konkurrenzträchtigsten B-Boying-Turnier "The Vortex" nach Las Vegas. Aber jemand scheint ein falsches Spiel zu spielen ... - Teil 5 der mitreißenden Reihe: sensationelle Tanzmoves und viele Stars aus den vorherigen "Step Up"-Filmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Guzman (Sean) Briana Evigan (Andie) Stephen 'Twitch' Boss (Jason) Misha Gabriel (Eddy) Izabella Miko (Alexa) Alyson Stoner (Camille) Adam G. Sevani (Moose) Originaltitel: Step Up All In Regie: Trish Sie Drehbuch: John Swetnam Kamera: Brian Pearson Musik: Jeff Cardoni