Sky Sport HD (1) 09:00 bis 11:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League Bayer Leverkusen - AS Monaco, Gruppenphase 6. Spieltag, Mittwoch Stereo 16:9 HDTV Merken Auf dem Rollfeld des Moskauer Flughafens Sheremetyevo erfuhr die Bayer-Elf vom 2:1-Sieg des AS Monaco gegen Tottenham. Wenige Stunden zuvor hatte Leverkusen ein glückliches 1:1 gegen den ZSKA erkämpft. Ein Punkt, der Gold wert ist. Die Werkself erreichte vorzeitig das CL-Achtelfinale, zum siebten Mal bei elf Teilnahmen. "Für uns war schon die Qualifikation für die Champions League keine Selbstverständlichkeit", kommentierte Rudi Völler, "deshalb ist der erneute Sprung in die K.-o.-Runde umso mehr zu schätzen." Das letzte Gruppenspiel in der BayArena gegen die Monegassen hat nur noch statistischen Wert, da die AS mit elf Zählern als Gruppensieger feststeht. Bayer folgt mit sieben. Kom In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League

