Spiegel Geschichte 22:25 bis 23:15 Dokumentation Operation Overlord - Die Landung in der Normandie D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Operation "Overlord" war das größte Landungsunternehmen aller Zeiten. Vor 70 Jahren setzten die Alliierten in die Normandie über, um Hitlers Wehrmacht niederzukämpfen. Die Invasion verkürzte den Krieg - und bewahrte die Westdeutschen vor Stalins Truppen. Nie zuvor oder danach hat es eine vergleichbare amphibische Attacke gegeben. Allein am D-Day, dem 6 Juni 1944, kämpften sich an einem Küstenabschnitt von rund 70 Kilometer 155.000 Männer und 16.000 Panzer, Jeeps und Lastwagen in den ersten 18 Stunden an mehreren Landungsstellen Länge vorwärts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Operation Overlord - Die Landung in der Normandie Altersempfehlung: ab 12