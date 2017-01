Spiegel Geschichte 19:20 bis 20:15 Dokumentation Charlie Hebdo - Frankreich nach dem Anschlag GB 2015 Stereo 16:9 Merken Am 7. Januar 2015 verüben zwei französische Muslime einen Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris. Zwölf Menschen sterben. Anschließend scheint sich ganz Frankreich mit den Karikaturisten zu solidarisieren. Die britische Journalistin Shaista Aziz reist nach Paris, um herauszufinden, ob das den Tatsachen entspricht und wie sich Muslime im heutigen Frankreich fühlen. Womit identifizieren sie sich? Betrachten sie sich als Franzosen? Oder besteht in der Gesellschaft mittlerweile eine Kluft, die nicht mehr zu überbrücken ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Altersempfehlung: ab 12