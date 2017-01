Spiegel Geschichte 17:20 bis 18:15 Fußball Firma Fußball GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Südamerika - Kontinent der Fußballleidenschaft! Kein Kontinent hat so viele Stars hervorgebracht wie Südamerika: Pele, Zico und Francescoli sind nur drei von ihnen. Doch in Südamerikas Kicker-Welt gibt es auch schmutzige Geschäfte. Drogengelder machen kolumbianische Vereine reich, politische Verstrickungen und Korruption sind an der Tagesordnung, betrügerische Agenten handeln sogar mit minderjährigen Nachwuchsspielern. Die Folge zeigt Licht und Schatten der südamerikanischen Fußballwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How much is enough