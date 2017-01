Spiegel Geschichte 12:50 bis 13:50 Dokumentation Neues von den Wikingern GB 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Der Historiker Dan Snow wirft einen detaillierten Blick auf die Frage, ob und wie sich die Wikinger auf dem amerikanischen Kontinent ansiedeln konnten und widerlegt dabei das Stereotyp von den "Hells Angels des Mittelalters". Auf einem detailgetreuen Nachbau eines Wikingerschiffes aus dem 11. Jahrhundert sticht der Wissenschaftler in See. Kann er nachweisen, dass die nordischen Seefahrer tatsächlich ganze 500 Jahre vor der Entdeckung der Neuen Welt durch Kolumbus in Amerika siedelten? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Vikings Uncovered Altersempfehlung: ab 12