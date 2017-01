Spiegel Geschichte 10:00 bis 10:45 Dokumentation Der große Aufbruch - Die Pioniere Amerikas Macht des Kapitals USA 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Während Andrew Carnegie und John D. Rockefeller weiterhin ihren Konkurrenzkampf ausfechten, gründet J.P. Morgan in New York eine Bank. Sein Ziel ist es, die technologische Entwicklung Amerikas voranzutreiben. Als erstes investiert Morgan in die neue Erfindung von Thomas Edison: Das elektrische Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Men Who Built America Regie: Patrick Reams Drehbuch: Stephen David Kamera: Richard V. Lopez Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 14:04

Seit 204 Min. Universum

Dokumentation

3sat 09:45 bis 10:30

Seit 39 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:50

Seit 29 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 09:55 bis 10:35

Seit 29 Min.