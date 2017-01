Schauspieler: Patrick Wayne (Sindbad) Jane Seymour (Farah) Taryn Power (Dione) Margaret Whiting (Zenobia) Patrick Troughton (Melanthius) Kurt Christian (Rafi) Nadim Sawalha (Hassan)

Originaltitel: Sinbad and the Eye of the Tiger Regie: Sam Wanamaker Drehbuch: Beverley Cross Kamera: Ted Moore Musik: Roy Budd Altersempfehlung: ab 6