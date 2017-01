Sky Cinema +1 10:50 bis 12:40 Komödie How to Be Single USA 2016 Nach einer Vorlage von Liz Tuccillo 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alice (Dakota Johnson) muss die Trennung von ihrem langjährigen Freund verkraften. Sie zieht nach New York zur ihrer Schwester Meg (Leslie Mann), die den Männern ganz abgeschworen hat und eine künstliche Befruchtung plant. Megs partyerprobte Freundin Robin (Rebel Wilson) nimmt Alice unter ihre Fittiche und zeigt ihr, wie man sich im New Yorker Nachtleben als Single so richtig amüsiert. Doch dann tauchen einige Männer auf, die sich als ernstzunehmende Gefahr für das Singledasein der Damen entpuppen. - Starbesetzte Beziehungs-Comedy vom deutschen Regisseur Christian Ditter ("Love, Rosie - Für immer vielleicht"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dakota Johnson (Alice) Rebel Wilson (Robin) Alison Brie (Lucy) Leslie Mann (Meg) Damon Wayans jr. (David) Anders Holm (Tom) Nicholas Braun (Josh) Originaltitel: How to be Single Regie: Christian Ditter Drehbuch: Abby Kohn, Marc Silverstein, Dana Fox Kamera: Christian Rein Musik: Fil Eisler Altersempfehlung: ab 12