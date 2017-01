China, im Jahr 40 v. Chr.: An der Seidenstraße sorgt Kommandeur Huo An (Jackie Chan) mit seiner Schutztruppe für Frieden. Als eine Legion Römer eintrifft, ist es mit der Ruhe vorbei: General Lucius (John Cusack) und seine Mannen sind auf der Flucht vor Tiberius (Adrien Brody), der den Nachfolger des römischen Konsuls ermorden und selbst auf den Thron will. Notgedrungen müssen sich Huo An und Lucius verbünden, um gegen Tiberius zu bestehen. - East meets West: Kung-Fu-Kasper Jackie Chan kreuzt in der wuchtigen Historienaction die Klingen mit den Hollywood-Stars John Cusack und Adrien Brody. In Google-Kalender eintragen