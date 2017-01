Niederlande 2 17:30 bis 18:00 Sonstiges De Wandeling Atta de Tolk NL 2017 HDTV Merken Fouad Bechara, oftewel Atta de Tolk (31), is een rapper en sympathieke ex-kruimelcrimineel die zijn leven beterde en nu probeert jongeren op het rechte pad te houden. Atta werd geboren in Syrië. Als peuter van tweeënhalf kwam hij als vluchteling met zijn ouders naar Nederland. Atta groeide op in Dordrecht, waar hij een bekend en succesvol rapper was, maar ook een kleine crimineel: 'ik was coördinator vraag en aanbod van bepaalde spullen'. In de praktijk betekende dat foute vrienden waarmee hij op dievenpad ging, niet werken en niet naar school gaan, en handelen in softdrugs en cocaïne. Op een dag had Atta met zijn foutevriendenclubje weer iets slechts gedaan, ze zaten daarna samen te chillen, en Atta keek in het rond. Wat hij zag beviel hem opeens niet meer. Hij realiseerde zich dat hij meer wilde. Langzaamaan gooide hij het roer om: hij ging een studie doen, werd mentor op een ROC en jongerenwerker. Hij merkte dat hij invloed op de jeugd had. Zo werd hij een "tolk" tussen de wereld van de (criminele) hangjeugd, die hij goed kent, en de gewone bovenwereld waartoe hij nu zelf behoort. Dat merkte hij ook toen hij ging bloggen over zijn strijd tegen de kilo's. Hij kreeg veel vragen van allochtone jeugd over afvallen. Die voelen zich vaak niet aangesproken door de bekende afvalgoeroe's, maar blijkbaar wel door hem. Atta prijst zichzelf nog elke dag gelukkig dat hij nu mensen kan helpen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Joris Linssen Originaltitel: De wandeling