Niederlande 2 14:35 bis 15:30 Sonstiges De Muur Detroit NL 2016 HDTV Merken Menno Bentveld reist naar Detroit, de oude hoofdstad van de Amerikaanse auto-industrie. Nu is Detroit een arme en onveilige stad, waar vooral Afro-Amerikanen wonen. Maar in de buitenwijken wonen zeer rijke blanken. Uit angst voor de zwarte bevolking van Detroit hebben zij de straten naar hun wijk geblokkeerd met obstakels. Pas na de moord op een blank en zwart meisje wordt er geprobeerd de segregatie op te heffen. Menno zoekt uit of dat lukt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Menno Bentveld Originaltitel: De Muur