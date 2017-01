Niederlande 2 13:10 bis 14:35 Sonstiges Nieuwjaarsconcert NL 2002 HDTV Merken Wie in Nederland bij het Nieuwjaarsconcert denkt aan mannen in ongemakkelijke zwarte pakken en een Weense wals, kent de Nieuwjaarstraditie van het Nederlands Blazers Ensemble niet. Nog wat bleekjes vanwege Oudejaarsnacht blazen de Blazers het publiek op 1 januari in het Concertgebouw in Amsterdam het nieuwe jaar in. Ze zorgen voor verrassing, verrukking en ontroering met jonge talenten en muzikanten uit dichtbije en verre streken. Het concert staat dit jaar in het teken van het thema "Gimme the blues" en is volgens Het Parool de best mogelijke start van het nieuwe jaar: 'Er is nauwelijks een leukere manier te bedenken het nieuwe jaar in te gaan dan met het Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble in het Concertgebouw'. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Nieuwjaarsconcert