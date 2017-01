Heimatkanal 19:20 bis 19:45 Serien Drei sind einer zuviel Die Stunde der Wahrheit D 1977 Stereo Merken Anna ist immer noch auf dem Hof. Obwohl sie sehr bald nach Berlinzurückfährt, hat sie doch einige Verwirrungen hinterlassen. Zum ersten Mal wird Karlchen klar, dass sie sich sehr bald für einen ihrer beiden Freunde entscheiden muss, wenn sie nicht beide verlieren will. Als Peter und Benedikt am nächsten Morgen aufwachen, ist Karlchen fort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Fritsch (Benedikt Kreuzer) Herbert Herrmann (Peter Melchior) Jutta Speidel (Charlotte, genannt Karlchen) Heide Keller (Anna Mallersdorf) Ingrid Fröhlich (Christl Schäfer) Klaramaria Skala (Lehrerin Sommerblühn) Eduard Linkers (Gumpizek) Originaltitel: Drei sind einer zuviel Regie: Rudolf Jugert Musik: Erich Ferstl