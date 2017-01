Sky Action 11:55 bis 14:05 Actionfilm Iron Man 3 USA, CHN 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Multimillionär, Erfinder und Lebemann Tony Stark (Robert Downey Jr.) alias Iron Man ist in der Krise: Nachdem er bei seinem letzten Versuch, die Welt zu retten, beinahe sein Leben gelassen hat, wird er von Panikattacken geplagt. Zudem steht seine Beziehung mit Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) vor dem Aus. Ausgerechnet jetzt bedroht "Der Mandarin" (Ben Kingsley) die USA und die ganze Welt. Seines Anzugs beraubt, muss sich Iron Man bald nicht nur ihm, sondern auch genmanipulierten Supersoldaten stellen. - Dritter Teil und Höhepunkt der furiosen, ironischen Actionsaga um den coolen Dandy-Superhelden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Downey Jr. (Tony Stark) Gwyneth Paltrow (Pepper Potts) Don Cheadle (Colonel James Rhodes) Guy Pearce (Aldrich Killian) Rebecca Hall (Maya Hansen) Jon Favreau (Happy Hogan) Ben Kingsley (Trevor Slattery) Originaltitel: Iron Man Three Regie: Shane Black Drehbuch: Drew Pearce, Shane Black Kamera: John Toll Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12