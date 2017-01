Sky Action 10:15 bis 11:55 Thriller Rosewood Lane USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Radiotalkerin Dr. Sonny Blake (Rose McGowan) kehrt in ihren Heimatort zurück. Prompt gerät sie dort ins Visier eines psychopathischen Zeitungsjungen, der die ganze Siedlung terrorisiert. Als Sonny sich wehrt, fährt der junge Mann schwere Geschütze auf. - Psycho-Horror mit "Planet Terror"-Amazone Rose McGowan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rose McGowan (Sonny Blake) Ray Wise (Det. Briggs) Lauren Velez (Paula Crenshaw) Lin Shaye (Mrs. Hawthorne) Lesley-Anne Down (Dr. Cloey Talbot) Bill Fagerbakke (Hank Hawthorne) Judson Mills (Darren Summers) Originaltitel: Rosewood Lane Regie: Victor Salva Drehbuch: Victor Salva Kamera: Don E. Fauntleroy Musik: Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 16

