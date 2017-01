Sky Sport Austria 16:15 bis 18:15 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Rapid Wien - FK Austria Wien, 12. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Heißer Herbst in der Hauptstadt: Rapid bittet Stadtrivale Austria zum Derby-Walzer in Hütteldorf. Die Elf von Mike Büskens ist seit drei Spielen sieglos. Nach der bitteren 2:4-Pleite in Ried verloren die "Grün-Weißen" beim 1:1 gegen Altach weiter an Boden. "Das ist eine schwierige Situation", findet Rapids Stefan Schwab. "Wir haben uns da selber reingeritten und müssen jetzt alle gemeinsam da raus. Wir haben gezeigt, dass wir kämpfen können, aber spielerisch fehlen uns im Moment die Mittel. Da müssen wir uns unbedingt was einfallen lassen." Findet der Rekordmeister ausgerechnet im 319. Wiener Derby in die Spur? Die Austria hingegen holte zwei Siege aus den letzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie