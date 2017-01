Sky Sport Austria 12:15 bis 14:15 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Rapid Wien - FC Admira Wacker Mödling, 4. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Rapid Wien bleibt Spitzenreiter SCR Altach weiter auf den Fersen und setzte am vergangenen Spieltag ein starkes Zeichen Richtung Tabellenführer. Die Hütteldorfer gewannen das Lokalderby gegen den Stadtrivalen Austria Wien souverän mit 4:1. "Die Mannschaft hat ein hervorragendes Spiel abgeliefert. Auch nach dem zwischenzeitlichen 1:1 hat das Team eine tolle Reaktion gezeigt und das Spiel auf sehr gute Weise zu Ende gespielt", lobte Rapid-Coach Mike Büskens seine Jungs. Die Admira hingegen musste sich am letzten Wochenende Altach mit 1:2 geschlagen geben. Die Aufgabe gegen Altach-Verfolger Rapid wird für die Jungs aus der Südstadt sicherlich nicht einfacher. Kommentar: Gunther Schwarz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie