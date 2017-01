Sky Bundesliga 22:00 bis 00:00 Fußball Fußball: Bundesliga RB Leipzig - FC Schalke 04, bwin Topspiel der Woche, 13. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken "Jeder von uns hat einfach Lust zu kicken - das spürt man auf dem Platz und sieht man an den verdienten Siegen." So kommentierte der Leipziger Marcel Sabitzer den 4:1-Erfolg in Freiburg. Spaß am Spiel, ist das wirklich das ganze Erfolgsrezept des Spitzenreiters? Wohl kaum, aber der unerwartete Erfolg beflügelt die talentierte Truppe zusätzlich. "Die Mannschaft zeichnet im Moment aus, dass wir wegen der Erfolge einen Schritt mehr machen, statt uns zurückzulehnen", lobt RB-Coach Ralph Hasenhüttl. Mit dem FC Schalke haben die "Bullen" nun jedoch einen Gast, der dank seiner starken Defensive dem Gegner den Spaß am Fußballspielen verderben kann. Moderation: Sebastian Hellmann, K In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Hellmann