Nach dem 3:0-Erfolg beim SC Freiburg stürmte die Mannschaft des VfL Wolfsburg geschlossen auf ihren Interimscoach Valérien Ismaël zu. "Er hat uns auch in den Spielen, in denen wir nicht gewinnen konnten, optimal eingestellt", lobte Mittelfeldspieler Daniel Didavi. Und Stürmer Mario Gomez ergänzte: "Wir hoffen, dass wir mit Valérien Ismaël die Kurve kriegen." Das dürfen die Wolfsburger nun tatsächlich langfristig versuchen. VfL-Manager Klaus Allofs strich das "Interims" und beförderte Ismaël zum Chefcoach. Er habe die "volle Überzeugung", dass dies "die beste Lösung für uns darstel