Beate Uhse TV 20:45 bis 21:10 Magazin Sex Therapeutin Lana Vegas Marie und Martino D 2016 Stereo 16:9 Merken Sextherapeutin Lana Vegas besucht ein junges Paar in Braunschweig. Martino hat ein Problem: Ohne Porno geht seine Marie nie ins Bett. Selbst vor dem Sex zieht sie sich noch einen geilen Streifen rein. Die hübsche Braunschweigerin steht nämlich auf den Sexstar Dieter von Stein. Lanas Therapie bringt Überraschendes sowie die nötige Befriedigung in die Beziehung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sex Therapeutin Lana Vegas Altersempfehlung: ab 18