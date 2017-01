RTL NITRO 05:10 bis 05:55 Actionserie CHiPs Unter dem Felsen (1) USA 1980 HDTV Live TV Merken Hollywoods schicker Malibu-Beach wird fast zum Katastrophengebiet als ein Erdrutsch droht, die teuren Häuser zu zerstören und den Highway unpassierbar zu machen. Doch Jon und Ponch müssen nicht nur bei der Evakuierung und der Sicherung des bedrohten Gebietes helfen, sondern gleichzeitig auch die berühmten Anwohner dazu bringen, an der jährlichen Wohltätigkeitsveranstaltung der California Highway Patrol teilzunehmen. Beides, die Vorbereitungen zur Party und der drohende Erdrutsch werden von zwei waghalsigen Kriminellen ausgenutzt, die mithilfe eines speziellen Motorrades mit Beiwagen am hellichten Tage eine Reihe von Diebstählen begehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Ken Berry (Kelly) Kimberly Alexander (Wendy) Milton Berle (Himself) Heidi Bohay (Corky) Originaltitel: CHiPs Regie: Gordon Hessler Drehbuch: Rudolph Borchert, Rick Rosner Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker

