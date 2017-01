ARTE 02:55 bis 03:50 Serien Cannabis F, E 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken El Feo macht Anna erneut einen Cannabis-Transport schmackhaft und stößt bei ihr auf Interesse. Als sie Yassine davon erzählt, ist er entsetzt und beschließt, El Feo umzubringen. Dabei tappt er in Farids Falle. Jalil Djebli, der Sohn des ermordeten Plantagenbesitzers, will El Feo endgültig ruinieren und beseitigen. Er ist Finanzexperte, deckt El Feos Geldwäsche auf und lässt ihn verhaften. Doch El Feos Anwalt kann erreichen, dass er schnell wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Während eines Krankenhausbesuchs bei Inès und ihrem Neugeborenen lässt Jalil El Feo angreifen: Saïd und Inès werden bei der Schießerei tödlich getroffen, El Feo kann mit dem Baby flüchten - In Paris motiviert und unterstützt Djemila weiterhin die Bürgermeisterin Zohra Kateb bei ihrem Kampf für das Brennpunktviertel La Roseraie, obwohl Morphée sie offen bedroht. Ihre Nachbarinnen verlangen aus Angst vor den gewalttätigen Schlägern, dass Djemila den Widerstand aufgibt. Dabei erfährt sie, dass ihr Enkel Shams in Drogengeschäfte verwickelt ist. Zohra bietet Shams indirekt einen Deal an: Sollte er für Ruhe im Viertel sorgen, ist sie bereit zu verhandeln. Shams beschattet daraufhin Morphée und versucht, ihn in eine Falle zu locken - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Moran (Anna) Christophe Paou (Morphée) Yasin Houicha (Shams) Younès Bouab (Farid) Pedro Casablanc (El Feo) Saïd El Mouden (Saïd) Joaquim Tivoukou (Youss) Originaltitel: Le Princess Regie: Lucie Borleteau Drehbuch: Hamid Hlioua, Clara Bourreau, Virginie Brac Kamera: Jordane Chouzenoux Musik: Jésus Díaz

