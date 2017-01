ARTE 10:35 bis 12:10 Komödie König von Deutschland D, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Thomas Müller ist genauso durchschnittlich wie sein Name es vermuten lässt. Als er seinen Job als Texter für GPS-Ansagen verliert, gerät sein Familienglück mit Frau, Sohn, Bayern München und dem nahen Traum vom Eigenheim kurzfristig ins Wanken. Doch dann bietet ihm ein charismatischer Fremder einen Job an, der sich für Müller so gar nicht nach Arbeit anfühlt. Er geht mit seinem Chef einkaufen und redet frei von der Leber weg darüber, was ihn als Normalverbraucher so umtreibt. Seltsamerweise hat er immer häufiger das Gefühl, dass das, was er sagt, sich haargenau in Werbesprüchen, Kampagnen, Produkten und Politikeransprachen wiederfindet. Als er begreift, dass seine Durchschnittlichkeit zu einem Werkzeug der Marktforschung geworden ist und seine eigene Frau Sabine mit seinem neuen Arbeitgeber kooperiert, beginnt er den Spieß umzudrehen und seine neue manipulative Macht zu nutzen. Plötzlich fordert der populistische Politiker Kurt Knister, dessen Beliebtheit vorwiegend auf Müllers spießigen Vorstellungen basiert, die Legalisierung weicher Drogen vermeintlich der Wunsch aller Durchschnittsdeutschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olli Dittrich (Thomas Müller) Veronica Ferres (Sabine Müller) Wanja Mues (Stefan Schmidt) Jonas Nay (Alexander Müller) Katrin Bauerfeind (Ute) Jella Haase (Mira) Wolfram Koch (Wolf Grimm) Originaltitel: König von Deutschland Regie: David Dietl Drehbuch: David Dietl Kamera: Felix Novo de Oliveira Musik: Patrick Reising, Francesco Wilking Altersempfehlung: ab 6