Mammuts - Warum sind sie ausgestorben?

Während der Eiszeit grasten unzählige Mammuts im nördlichen Europa, Nordamerika und Sibirien. Heute finden Experten Mammutrelikte sogar am Grund der Nordsee oder im Alpenvorland. Woher kamen die elefantenartigen Tiere einst? Wie lebten sie? Und vor allem, warum starben sie aus? Zusammen mit dem Mammutexperten Bernard von Bredow macht sich "Xenius" auf die Suche nach der Herkunft der Mammuts. Dank Zähnen, Knochen und Haaren lässt sich nicht nur Entwicklung und Wanderbewegung der Dickhäuter rekonstruieren, sondern auch ihre Lebensweise in Europa. Die "Xenius"-Moderatoren rekonstruieren die Rüsselspitze eines Mammuts, die den Tieren eher als Hand denn als Nase diente. Und sie untersuchen ein mehrere Tausend Jahre altes Stück Mammutfleisch.

Moderation: Emilie Langlade, Adrian Pflug