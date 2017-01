TLC 05:10 bis 05:55 Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben Five Friends USA 2005 Merken Ami James und seine drei Freunde haben sich mit der Eröffnung des Miami Ink einen Lebenstraum erfüllt. Die Tattoo-Künstler kehren mit ihrem ersten eigenen Studio genau an den Ort zurück, an dem ihre Karriere vor vielen Jahren begann - South Beach Miami. Noch sind Ami, Darren, Nuñez und Chris unsicher, ob sie mit dem Studio genug Geld verdienen, um damit ihre Familien ernähren zu können. Die Sorgen der vier Freunde sind aber bald verflogen, denn die ersten Kunden lassen nicht lange auf sich warten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miami Ink

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 528 Min. Untraceable

Thriller

RTL II 04:05 bis 06:10

Seit 103 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:30 bis 08:30

Seit 78 Min. In Plain Sight

Krimiserie

kabel eins 04:40 bis 06:15

Seit 68 Min.