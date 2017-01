RTL Passion 05:35 bis 06:00 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Isabelles schlechtes Gewissen wächst, und so beginnt sie unauffällig, nach Katjas Verbleib zu fahnden. Als Ben Isabelle wegen des anstehenden Prozesses bittet, ihre Falschaussage zurückzunehmen, bleibt sie ihm gegenüber hart. Doch dann holt ihr schlechtes Gewissen sie in einem Alptraum ein. Annette leidet unter dem Zerwürfnis mit Ingo, aber Ingo kann ihr den vermeintlichen Fehltritt mit Tom nicht verzeihen. Ben gegenüber gibt Ingo jedoch zu, dass er Annette vermisst. Während seine Abwehr langsam bröckelt, muss Annette sich mit einem furchtbaren Verdacht auseinandersetzen: Womöglich ist sie schwanger - von Tom. Richard bereut seine öffentliche Bekanntgabe eines konkreten Hochzeitstermins sofort. Während Claudia sich am Ziel ihrer Träume wähnt, ist Simone doppelt verletzt, denn Richard will Claudia ausgerechnet am Jahrestag seiner Verlobung mit Simone heiraten. Doch dann überrumpelt Claudia Richard mit ihrem Einzug ins Penthouse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Gudrun Scheerer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

