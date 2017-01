Bibel TV 22:00 bis 23:30 Historienfilm Quo Vadis? - Rückkehr nach Rom I, F, E, S, GB, D 1985 Nach dem Roman von Henryk Sienkiewicz Live TV 20 40 60 80 100 Merken Rom im Jahre 64 nach Christus: Kaiser Nero leidet unter dem Amt, ein Weltreich führen zu müssen. In seinem zunehmenden Größenwahn träumt er davon, die Stadt mittels eines Großfeuers dem Erdboden gleichzumachen und an derselben Stelle das neue Neropolis zu errichten. Zur gleichen Zeit kehrt der junge Marcus Vinicius aus Britannien nach Rom zurück. Er verliebt sich in die christliche Sklavin Lygia, und gemeinsam werden sie in die grausame Christenverfolgung unter Nero hineingezogen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Klaus Maria Brandauer (Nero) Frederic Forrest (Petronius) Cristina Raines (Poppaea) Barbara De Rossi (Eunice) Francesco Quinn (Marcus Vinicius) Marie Therese Relin (Lygia) Gabriele Ferzetti (Piso) Originaltitel: Quo Vadis? Regie: Franco Rossi Drehbuch: Ennio de Concini, Francesco Scardamaglia, Franco Rossi Kamera: Luigi Kuveiller Musik: Piero Piccioni