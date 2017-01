13th Street 21:45 bis 22:35 Krimiserie Criminal Minds: Team Red Nichts sehen, nichts hören USA 2011 Stereo 16:9 Merken Vor einem Supermarkt wird der 56jährige Kenneth Richards (Marc Singer) ermordet in seinem PKW gefunden. Seine Augen, die bei der Tat herausgeschält wurden, entdecken die Profiler am nächsten Tag in einer Zeitungsbox. Beth (Janeane Garofalo) findet heraus, dass der Täter mit seinem Werk eine Botschaft überbringen wollte. Diese weist auf den Nachruf von Steve Lawford hin, der vor wenigen Tagen an den Folgen einer Knieoperation im "Hope Memorial Hospital" verstorben ist - demselben Krankenhaus, in dem auch Richard vor kurzem hätte operiert werden sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Forest Whitaker (Sam Cooper) Janeane Garofalo (Beth Griffith) Michael Kelly (John "Prophet" Sims) Beau Garrett (Gina LaSalle) Matt Ryan (Mick Rawson) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Justine Bateman (Margaret Mckenna) Originaltitel: Criminal Minds: Suspect Behavior Regie: Rob Spera Drehbuch: Barry Schindel Kamera: Bing Sokolsky Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16