13th Street 21:00 bis 21:45 Krimiserie Criminal Minds: Team Red Drei Züge voraus USA 2011 Stereo 16:9 Merken In Cincinnati hat es eine mysteriöse Frau auf wohlhabende Männer abgesehen, die in Luxushotels übernachten. Sie begleitet ihre Opfer aufs Zimmer und bietet ihnen sexuelle Gefälligkeiten an. Doch bevor es zum Sex kommt, ersticht sie die Männer. Die Profiler tappen im Dunkeln, bis sie auf Jill treffen, eine Frau, die sich als weibliches Opfer in letzter Sekunde aus einer fast identischen Situation retten konnte. Ihr Täter, der Frauenmörder Marcus, wurde vor längerer Zeit festgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Forest Whitaker (Sam Cooper) Janeane Garofalo (Beth Griffith) Michael Kelly (John "Prophet" Sims) Beau Garrett (Gina LaSalle) Matt Ryan (Mick Rawson) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jay Paulson (Marcus Lee Graham) Originaltitel: Criminal Minds: Suspect Behavior Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Shintaro Shimosawa, Edward Allen Bernero Kamera: Bing Sokolsky Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16