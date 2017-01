13th Street 20:13 bis 21:00 Krimiserie Criminal Minds: Team Red Das Geschenk USA 2011 Stereo 16:9 Merken In Celveland hält ein Psychopath die Profiler des "Team Red" auf Trab: Nach der Entführung der achtjährigen Aisha wurde in einer noblen Vorortsiedlung ein weiteres Mädchen gekidnappt. Es scheint, als hätte der Täter eine Spielgefährtin für Aisha gesucht. Mithilfe eines geografischen Profils will das Team unter Leitung von Agent Sam Cooper (Forest Whitaker) dem Entführer auf die Schliche kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Forest Whitaker (Sam Cooper) Janeane Garofalo (Beth Griffith) Michael Kelly (John "Prophet" Sims) Beau Garrett (Gina LaSalle) Matt Ryan (Mick Rawson) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Richard Schiff (Davis Scofield) Originaltitel: Criminal Minds: Suspect Behavior Regie: John Terlesky Drehbuch: Rob Fresco Kamera: Bing Sokolsky Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon