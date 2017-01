13th Street 12:05 bis 13:40 Thriller Blackout - Die totale Finsternis USA 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach einer Cyberattacke ist die Stromversorgung der US-Westküste ausgefallen - ganz Kalifornien liegt im Dunkeln. In den Städten herrscht Anarchie, Geschäfte werden geplündert, und zahlreiche Menschen müssen ums Überleben kämpfen. Währenddessen versucht Agent Jim Strickland (Sean Patrick Flanery), zuständig für Cyber-Terrorismus, mit einer ganzen Armada von Computerexperten, die Ursache für den Stromausfall zu finden und Herr der Lage zu werden. Sie kommen dem Ex-Soldaten Charles Keller (Brian Bloom) auf die Spur, der sich mit dem Anschlag für erlittenes Unrecht rächen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Patrick Flanery (Jim Strickland) Anne Heche (Dr. Debra Westen) Haylie Duff (Suzanne Danfield) James Brolin (Terrance Danfield) Brian Bloom (Lt. Col. Charles Keller) Eriq La Salle (George) Ryan Carnes (Dr. Trevor Westen) Originaltitel: Blackout (2) Regie: Bradford May Drehbuch: Dan Fitzsimons, Brian Katkin, Ken Miyamoto Kamera: James Wrenn Musik: Jonathan Snipes, John W. Snyder