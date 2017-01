13th Street 17:40 bis 18:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Das siebte Kind USA 2016 Stereo 16:9 Merken Nachdem ein Kind mit einem Bombengürtel bei einem Autounfall in Los Angeles ums Leben kam, finden Sam (LL Cool J) und Callen (Chris O'Donnell) dessen Zwilling, der versucht, sich seines Sprengsatzes zu entledigen. Das NCIS-Team findet heraus, dass ein Arzt in Indien in vitro gezeugte Babys austragen lässt, die von einer Terrororganisation systematisch zu Selbstmordattentätern herangezogen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Miguel Ferrer (Owen Granger) Barrett Foa (Eric Beale) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Frank Military Drehbuch: Frank Military Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16