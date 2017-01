13th Street 16:05 bis 16:50 Krimiserie Criminal Minds Die längste Nacht USA 2010 Stereo 16:9 Merken In Los Angeles wird aufgrund einer starken Hitzewelle nachts der Strom abgestellt. Die Ausnahmesituation ist ein gefundenes Fressen für Billy Flynn (Tim Curry), den "Fürst der Finsternis", der in der Dunkelheit seiner Mordgelüste frönt. Nachdem er Detective Spicer vor den Augen seiner Familie erschossen hat, nimmt er dessen Tochter Ellie (Isabella Murad) als Geisel. Das LAPD versucht die Öffentlichkeit zu warnen, doch der Stromausfall legt auch Radio und TV-Stationen lahm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Joe Mantegna (David Rossi) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Edward Allen Bernero Drehbuch: Edward Allen Bernero Kamera: Greg Johns Musik: Scott Gordon, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16