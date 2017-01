13th Street 10:30 bis 12:05 Thriller Blackout - Die totale Finsternis USA 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der junge Computerhacker Josh Martin (Justin Baldoni) wurde dabei erwischt, als er sich Zugang zum Sicherheitssystem des Pentagon verschaffte. Während er unter Hausarrest steht, wird er von dem ehemaligen Elitesoldaten Charles Keller (Brian Bloom) entführt. Der zwingt den Teenager dazu, eine Katastrophe auszulösen, indem er die staatliche Stromversorgung in Kalifornien lahmlegt. Mit dem totalen Stromausfall bricht in der Millionenmetropole Los Angeles das absolute Chaos aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Patrick Flanery (Jim Strickland) Anne Heche (Dr. Debra Westen) Haylie Duff (Suzanne Danfield) James Brolin (Terrance Danfield) Mackenzie Astin (Mark Daniels) Brian Bloom (Charles Keller) Ethan Erickson (Officer Thompson) Originaltitel: Blackout (1) Regie: Bradford May Drehbuch: Dan Fitzsimons, Brian Katkin, Ken Miyamoto Kamera: James Wrenn Musik: Jonathan Snipes, John W. Snyder