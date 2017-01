13th Street 06:00 bis 07:25 Thriller Deckname Jane Doe: Ich seh' etwas, was Du nicht siehst USA 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die ehemalige Geheimdienst-Agentin Cathy Davis (Lea Thompson), die den Deckname Jane Doe trägt, wird ein weiteres Mal von ihrem ehemaligen Boss Frank Darnell (Joe Penny) für einen brisanten Fall reaktiviert. Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika wurde während einer Ausstellung in Philadelphia gestohlen. Am Tatort finden die Agenten nur Rätsel vor. Cathy vermutet, dass das wertvolle Dokument nie wirklich am Ausstellungsort war? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lea Thompson (Cathy Davis) Joe Penny (Frank Darnell) William R. Moses (Jack Davis) Jessy Schram (Susan Davis) Zack Shada (Nick Davis) Robin Thomas (William Joyner) Tamlyn Tomita (Helen Morriston) Originaltitel: Jane Doe: Now You See It, Now You Don't Regie: Armand Mastroianni Drehbuch: Jeff Peters Kamera: Amit Bhattacharya Musik: James M. Dooley