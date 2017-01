ZDF neo 05:40 bis 06:10 Talkshow Kessler ist... Michael Mittermeier D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Erneut taucht Michael Kessler in die Vergangenheit und Gegenwart von Prominenten ein, verwandelt sich zu ihrem Abbild und konfrontiert sie schließlich mit ihrem eigenen Spiegelbild. Dafür recherchiert er gründlich im Leben des jeweiligen Promis - sichtet private Fotos und Archivmaterial, spricht mit ihm selbst und trifft Angehörige und Freunde. Am Ende seiner Reise verwandelt er sich in seinen Gast - in perfekter Maske, Mimik und Gestik. Im finalen Interview konfrontiert Kessler so sein prominentes Gegenüber mit dessen Spiegelbild: Lichter trifft auf Lichter, "Effe" auf "Effe". Nachdem Kessler zuvor den Prominenten interviewte, interviewt der am Ende "sich selbst". Er stellt sich Fragen, die er sich schon immer stellen wollte. Mit ungewissem Ausgang. Denn wenn Kessler als Spiegelbild des Prominenten antwortet, fallen die letzten Masken. In der dritten Folge verwandelt sich Michael Kessler in Michael Mittermeier. Seit vielen Jahren zählt Michael Mittermeier zu den beliebtesten Stand-Up-Comedians Deutschlands. Warum also hat er vor Kurzem im Ausland noch einmal komplett bei null angefangen? Michael Kessler trifft Mittermeiers Freund und Comedy-Kollegen Rick Kavanian und erfährt beim Plausch mit Ehefrau Gudrun, warum ihr Michi manchmal manisch in einem Tunnel verschwindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Kessler Originaltitel: Kessler ist...

