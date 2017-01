FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der Meisterdieb USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine abgeschottete Militäranlage wird von Einbrechern ins Visier genommen. Zwar werden sie entdeckt, bevor sie etwas stehlen können, trotzdem gelingt ihnen die Flucht. Der NCIS wird in die Ermittlungen eingeschaltet. Da unklar ist, worauf es die Täter abgesehen hatten, greifen die Sonderermittler zu einem riskanten Plan: Kensi soll, als Meisterdiebin getarnt, die Einbrecher in eine Falle locken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Spezial Agent G. Callen) LL Cool J (Spezial Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Spezial Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Christina M. Kim, Frank Military Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson