FOX 14:50 bis 15:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Der einzige Verdächtige USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Graham, der gerade von einem Einsatz in Afghanistan zurück ist, wird beschuldigt, seine Ehefrau ermordet zu haben. Doch er schwört, mit dem Tod seiner Frau nichts zu tun zu haben. Leider kann er es nicht beweisen. Graham flieht auf das Museumsschiff U.S.S. Missouri und nimmt einige Touristen als Geiseln. Es ist nun an Steve McGarrett und seinem Team, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Sein Wissen als ehemaliger Navy Seal kommt ihm dabei sehr zugute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Adam Beach (Graham Wilson) Kelly Hu (Laura Hills) Mackenzie Foy (Lily Wilson) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Peter M. Lenkov, Jim Galasso Kamera: Donald Thorin jr., Ronald Víctor García Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16